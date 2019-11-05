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Новости
Украина
4 ноября 19, 22:08
Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется зима
зима
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По мнению синоптика, морозная и снежная зима может начаться уже в декабре.

Настоящая зима со снегом и морозом в Украине ожидается уже 12 ноября. Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, пишут Факты.

“Устойчивая зима начнется с 12 декабря. Первые четыре дня декабря будет минусовая температура, потом пять дней плюсовая - до 4 градусов тепла. А с 12 декабря и до конца месяца - одни “минусы“ – отметил народный синоптик.

“Морозы будут не сильные, максимум минус 12. И только 24−25 декабря температура может опуститься до 13-15 градусов мороза. В следующие месяцы также будут холодными - весь январь морозный, а февраль будет даже холодней января. Морозы будут достигать 18-20 градусов. Ожидаются также обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной“ – продолжил он.
bigmir.net
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