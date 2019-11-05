Визит Гончарука в Черновцы. Прокурор области ушел в отставку

Прокурор Черновицкой области Олег Соболь написал заявление об увольнении с должности. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе уточнили, что в пятницу, 1 ноября, был его последний рабочий день. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца.

Отвечая на вопрос, какие могут быть причины отставки областного прокурора в пресс-службе сказали: "Не знаем, это было его решение, он нам не сообщил".