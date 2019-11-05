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Новости
Украина
5 ноября 19, 14:33
Визит Гончарука в Черновцы. Прокурор области ушел в отставку
Олег Соболь
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Через несколько дней после критики премьер-министра Олег Соболь написал заявление об увольнении

Прокурор Черновицкой области Олег Соболь написал заявление об увольнении с должности. Об этом сегодня сообщили  в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе уточнили, что в пятницу, 1 ноября, был его последний рабочий день. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца.

Отвечая на вопрос, какие могут быть причины отставки областного прокурора в пресс-службе сказали: "Не знаем, это было его решение, он нам не сообщил".

24 октября премьер-министр  Алексей Гончарук во время визита в Черновцы заявил, что будет рекомендовать генпрокурору Руслану Рябошапке освободить от должности прокурора Черновицкой области Соболя.
liga.net
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