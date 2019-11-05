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Новости
Украина
5 ноября 19, 14:51
В проекте госбюджета-2020 увеличены доходы на 13 млрд грн
Маркарова
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Кабинет министров Украины в проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ко второму чтению увеличил его расходы на 15 млрд грн - до 1195,3 млрд грн, что на 67,5 млрд грн превышает показатель 2019 года.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, Цензор.НЕТ.

"Дефицит 2% ВВП – такой же, как мы подавали на первое чтение. Доходная часть увеличилась на 13 млрд грн, расходная - на 15 млрд грн", – сказала министр.

Она уточнила, что на 3 млрд грн увеличен план доходов по специальному фонду в надежде на принятие закона об игорном бизнесе. По ее словам, план доходов общего фонда госбюджета повышен на 10 млрд грн за счет увеличения дивидендов от госкомпаний, небольшого увеличения ожидаемых поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества.

Маркарова отметила, что дополнительные 15 млрд грн расходов распределены преимущественно на зарплаты учителей и опорные школы, программу поддержки лекарств и лечения за границей, развитие культуры и туризма, соцпрограммы на сумму более 1 млрд грн, на программу развития аэропортов и строительства мостов.
censor.net.ua
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