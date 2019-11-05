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Новости
Украина
5 ноября 19, 18:53
Из ;Жулян — в Даламан: из Киева откроют авиарейс в Турцию
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Вылеты запланированы трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам

Авиакомпания Pegasus Airlines с 27 апреля по 23 октября 2020 года будет осуществлять регулярные рейсы из "Жулян" в турецкий город Даламан.

Об этом онлайн-журналу Turprofi.com.ua сообщил представитель аэропорта Рустамжон Ахмедзода. По его словам, на киевскую частоту намерены поставить Airbus A320 на 180 кресел.

"У Pegasus Airlines самый молодой флот в Турции. Средний возраст бортов — 5,7 лет, отметил Ахмедзода.

Он добавил, что в прошлом году в Даламан из Украины летали только чартеры на самолетах других авиакомпаний с туристами Anex Tour, Coral Travel, Join UP!, Pegas Touristik, TPG и TUI.

Вылеты запланированы трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам (из Киева — в 02:55, а прилет в Даламан — в 05:25). Билет на первый рейс с возвращением через неделю стоит почти 50 евро — тариф только с ручной кладью 8 кг или почти 60 евро, если к этому добавить 20 кг багажа.

Напомним, 2 мая из международного аэропорта "Черновцы" имени Леонида Каденюка вылетел первый самолет в Анталию (Турция).
Delo
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