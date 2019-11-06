Советник Трампа вступил в переговоры по "Мотор Сич"

Частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке американцами "Мотор Сич", чтобы помешать китайцам заключить аналогичное соглашение. Об этом сообщает источник The Wall Street Journal.

"Администрация Трампа обратилась к Принсу, а также к еще одному потенциальному покупателю. Ранее Принс обсудил покупку компании с украинскими официальными лицами и побывал на заводе "Мотор Сич" во время своего визита в Украину 24-27 октября. Он был поражен высоким уровнем технологий", — отметил источник американского издания.

Отметим, что Принс — бывший морской котик и миллиардер-основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater. Сейчас он является исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group — частного охранного предприятия в Гонконге и Пекине, которое оказывает материально-техническую поддержку по безопасности китайским предприятиям в Африке.

Напомним, в августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций украинского завода "Мотор Сич".

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич". По мнению американской стороны, продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиационной промышленности, в разы повысит оборонительные способности Китая.

Также стало известно, что китайская корпорация Beijing Skyrizon Aviation Industry, чтобы получить разрешение на покупку запорожского предприятия "Мотор Сич", может уступить госконцерну "Укроборонпром" 25% акций запорожского гиганта.