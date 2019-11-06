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Новости
Украина
5 ноября 19, 20:25
Минфин спрогнозировал курс доллара на следующий год
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Ранее проект бюджета на 2020 год был рассчитан по курсу доллара 28,2 грн

Согласно макропрогнозу, разработанному Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, среднегодовой обменный курс доллара в 2020 году составит 27 грн.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации проекта бюджета на 2020 год ко второму чтению, передает "Укринформ".

"Курс доллара не закладывается в бюджете, курс доллара закладывается в макропрогнозе. Макропрогноз, который мы утвердили накануне, что готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 грн за доллар", — сказала Маркарова.Ранее проект бюджета на 2020 год был рассчитан по курсу доллара 28,2 грн, который был утвержден еще в мае.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено изменить прогноз курса гривни к доллару на 2020 год — в обновленном макропрогнозе будет учтено нынешнее укрепление национальной валюты к американскому доллару.

По данным Нацбанка, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), за январь-сентябрь 2019 года снизился на 13%.

Ранее сообщалось, что Минэкономики повысит прогноз роста экономики Украины на 2020 год с 3,3% до 3,7%.
Delo
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