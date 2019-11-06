Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.43
USD
24.69
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 ноября 19, 20:33
Укрзализныця будет заправлять локомотивы из пистолета
заправка локомотива
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Благодаря технологии заправки тепловозов "из пистолета" УЗ уменьшит расходы на закупку дизтоплива

АО "Укрзализныця" начала реализацию пилотного проекта по заправке локомотивов в депо с помощью топливозаправщиков.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, это новшество поможет устранить предпосылки для хищения дизельного топлива в процессе его перемещения и хранения.

"Искоренение коррупции в компании происходит сразу по нескольким направлениям. Первое — реформа закупок, второе — противодействие кражам. Мы должны получать товары по выгодным ценам и не допустить их хищения. Заправка локомотивов "из пистолета" усилит контроль за использованием дизтоплива и фактически сделает невозможным его кражи на этапе перемещения от станции отгрузки до депо", — отметил руководитель УЗ.

Кравцов подчеркнул, что благодаря технологии заправки тепловозов "из пистолета" УЗ уменьшит расходы на закупку дизтоплива, а это — самая большая статья расходов компании.

"Потенциально речь идет о сэкономленных сотнях миллионов гривень в год", — написал он.

Для данного эксперимента было выбрано локомотивное депо Запорожья. Именно сюда один из поставщиков согласился отгружать дизтопливо не в цистернах, а на склад в автозаправщиках и осуществлять заправку локомотивов.

"На начальном этапе таким образом мы будем заправлять 6 локомотивов: три магистральные и три маневровые. Это даст возможность оценить эффективность эксперимента и проанализировать его технический, финансовый и логистический аспекты. После этого примем решение о целесообразности увеличения количества подвижного состава, который будет заправляться таким образом, и перечня депо", — резюмировал Кравцов.

В прошлом году "Укрзализныця" закупила 330 тысяч тонн дизеля общей стоимостью более 9,5 млрд грн.

Напомним, 9 апреля "Укрзализныця" подписала 2 контракта на поставку дизельного топлива с победителями аукционов, состоявшихся в системе ProZorro.
Delo
Ещё по теме:
У женщины украли $45 тыс в "обменнике" Киева
ФОТО: Умер очередной начальник ГРУ РФ Игорь Коробов
В Вене похитили картину Ренуара: Кража на 5 миллионов
Мужчина под Киевом до смерти забил женщину палкой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В МАУ отреагировали на слова министра Криклия
noimageГлава правления Укрзализныци о планах и новой стратегии
noimageМинфин спрогнозировал курс доллара на следующий год
noimageСоветник Трампа вступил в переговоры по "Мотор Сич"
noimageМинсоцполитики хочет поднять прожиточный минимум до 4000 грн
Лента новостей