Укрзализныця будет заправлять локомотивы из пистолета

АО "Укрзализныця" начала реализацию пилотного проекта по заправке локомотивов в депо с помощью топливозаправщиков.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, это новшество поможет устранить предпосылки для хищения дизельного топлива в процессе его перемещения и хранения.

"Искоренение коррупции в компании происходит сразу по нескольким направлениям. Первое — реформа закупок, второе — противодействие кражам. Мы должны получать товары по выгодным ценам и не допустить их хищения. Заправка локомотивов "из пистолета" усилит контроль за использованием дизтоплива и фактически сделает невозможным его кражи на этапе перемещения от станции отгрузки до депо", — отметил руководитель УЗ.

Кравцов подчеркнул, что благодаря технологии заправки тепловозов "из пистолета" УЗ уменьшит расходы на закупку дизтоплива, а это — самая большая статья расходов компании.

"Потенциально речь идет о сэкономленных сотнях миллионов гривень в год", — написал он.

Для данного эксперимента было выбрано локомотивное депо Запорожья. Именно сюда один из поставщиков согласился отгружать дизтопливо не в цистернах, а на склад в автозаправщиках и осуществлять заправку локомотивов.

"На начальном этапе таким образом мы будем заправлять 6 локомотивов: три магистральные и три маневровые. Это даст возможность оценить эффективность эксперимента и проанализировать его технический, финансовый и логистический аспекты. После этого примем решение о целесообразности увеличения количества подвижного состава, который будет заправляться таким образом, и перечня депо", — резюмировал Кравцов.

В прошлом году "Укрзализныця" закупила 330 тысяч тонн дизеля общей стоимостью более 9,5 млрд грн.

Напомним, 9 апреля "Укрзализныця" подписала 2 контракта на поставку дизельного топлива с победителями аукционов, состоявшихся в системе ProZorro.