В МАУ отреагировали на слова министра Криклия

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) проводит ряд мероприятий по избежанию убытков и о банкротстве предприятия не может быть и речи.

Об этом сообщила пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая, комментируя заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия относительно возможного банкротства авиакомпании, если не будут погашены долги перед государством, передает "Укринформ".

Как отметила Сацкая, украинские перевозчики несут ряд дополнительных расходов по сравнению с иностранными конкурентами, в частности, акциз на топливо, пошлины на ввоз авиатехники и запасных частей и необходимость облетать воздушное пространство восточных областей Украины, Автономной республики Крым и РФ.

"Для минимизации негативного влияния этих факторов на деятельность и финансовое состояние, авиакомпании МАУ приходится действовать в рамках собственных возможностей: пересматривать финансовую политику и уменьшать расходы, оптимизировать в сторону сужения маршрутную сеть, закрывать некоторые направления полетов. Цель этих действий — оздоровить авиакомпанию. Поэтому о банкротстве авиакомпании здесь речь не идет и идти не может", — подчеркнула она

По словам пресс-секретаря МАУ, цитирование министра инфраструктуры в СМИ о возможном банкротстве авиакомпании "выглядит как слова, вырванные из контекста".

"Вопрос задолженности является предметом переговоров между двумя субъектами хозяйствования, это нормальный бизнес-процесс, каждый из участников которого заинтересован в том, чтобы найти решение и работать далее, предоставляя услуги по перевозке нашим, подчеркну, общим клиентам-пассажирам", — пояснила Сацкая.

Она добавила, что авиакомпания находится на этапе изменений, главной целью которых является возвращение МАУ в зону безубыточности, дальнейшее сбалансированное развитие и прибыльность бизнеса.

"Для реализации этой задачи авиакомпания вынуждена сократить частотность выполнения части своих рейсов, а некоторые из них — с отрицательной рентабельностью — полностью отменить. Это экономически взвешенный шаг для стабилизации бизнеса, который позволит МАУ пересмотреть и оптимизировать сеть маршрутов и расписание рейсов с учетом экономических факторов: размера флота, расходов на обслуживание полетов и тому подобное", — подытожила она.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала выплату долгов перед государством по собственному графику погашения.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что если вопрос с долгами компании перед государством не решится, она обанкротится.

Напомним, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что отменяет ряд рейсов на период летней навигации в связи с задержкой поставки новых Boeing 737 MAX, которые авиаперевозчик обещал не использовать до завершения расследования по их эксплуатации.