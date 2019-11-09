8 ноября: приметы и что нельзя делать в Дмитриев день

В пятницу, 8 ноября, отмечают Дмитриев день. В этот праздник традиционно не разрешалось работать. Также в народе с этим днем связано много примет и суеверий.Главные приметы этого дня:
- - Дмитриев день означал окончание сезона сватовства. Накануне рождественского поста и последующих праздников только до этого дня разрешалось засылать сватов. В народе говорили: "До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такой".
- - По примете, Дмитриев день знаменует приход зимы: святой Дмитрий закрывает землю золотым ключом до прихода святого Георгия (6 мая). Предки говорили: "Дмитриев день - зима уж лезет на плетень".
- - Если этот день выдавался снежным и морозным, то и весны ждали холодной и снежной: "Дмитриев день по снегу, то и Пасха по снегу, а Дмитриев день по голу (без снега) - и Святая по тому. Дмитрий на снегу - весна поздняя. Дмитриев день по голу - Святая теплая".
- - Если заря была багровой, то ждали ветреной погоды, а холод означал, что стекло на окнах запотеет.
- - В некоторых странах на Дмитриев день гадают по гостям, если первым в этот день в дом зайдет человек состоятельный и добрый, то и год будет прибыльным.
- - В народе говорили, что в ночь на Дмитриев день нечисть крадет с неба луну, чтобы выдоить ее как корову.
Также в этот день нельзя забывать об усопших родственниках. Причем их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви (хотя бы просто ставят свечи в храме), но еще и оставляют на ночь им воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться или умыться.
Причем обед в этот день подают вечером, поскольку прихода душ ждут после наступления темноты. От каждого блюда откладывают по ложке в отдельную посуду, оставляя ее затем под иконой или в другом "торжественном" месте.
В Дмитриев день просят:
- - о помощи во время военных действий,
- - об исцелении болезней глаз,
- - о даровании терпения и мужества,
- - о прозрении слепых.