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8 ноября 19, 14:57
Последствия подземных толчков в Макеевке - фото
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Жители в оккупации связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте

Жители временно оккупированной Макеевки жалуются на последствия подземных толчков, которые могут вызвать новые повреждения жилых домов. Об этом сообщают сайты боевиков.

"Было в 23:30, мы сидим, телевизор смотрим. Тут кресло как поедет по залу, и двери задрожали: казалось, что по ним кто-то бьет. Мне показалось, что взрыв под землей был. А вообще трясет ужасно, капитально. Рвет обои, трескаются стены, трещины уже в палец толщиной", - уточнила жительница  поселка Объединенный в Советском районе Макеевки Татьяна.

География колебаний охватывает несколько кварталов, а также соседний поселок Калиново. Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте.

"У нас подвалы на Объединенном затоплены. Раньше не были затоплены, стало буквально три года назад подтапливать понемножку. Страшно, конечно, мы сейчас живем, а завтра может нас не быть. Рухнет, и нас не будет", – подчеркнула жительница поселка Наталья.

Есть и другие версии: разработка "копанок", взрывы газа или проблемы с откачкой воды в старых выработках.

"У нас подвалы на Объединенном затоплены. Раньше не были затоплены, стало буквально три года назад подтапливать понемножку. Страшно, конечно, мы сейчас живем, а завтра может нас не быть. Рухнет, и нас не будет", – сказала жительница поселка Наталья.

Подземные колебания затрагивают жилые дома и ряд социальных объектов, часто толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются и утром.

Боевики заявили, что работа шахты Калиновская-Восточная якобы будет остановлена, чтобы найти причины подземных толчков.

 7 декабря сообщалось, что за время российской оккупации части Донбасса в Горловке Донецкой области затоплены все девять шахт (им. Гаевого, им. Калинина, им. Румянцева)
liga.net
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