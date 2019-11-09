Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против РФ

Международный суд Организации Объединенных Наций объявил, что он обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Соответствующее решение суд принял 8 ноября.

Указано, что в январе 2017 года Украина подала против РФ иск, в котором требует возместить убытки за систематические нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге принял решение по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Так, Россия обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар в аннексированном Крыму, разрешить деятельность Меджлиса и гарантировать доступность образования на украинском языке.

В то же время суд решил, что в нарушение норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Украина не предоставила достаточно доказательств против РФ.

В сентябре 2018 года Россия выступила с предыдущими возражениями относительно юрисдикции суда рассматривать обращение Украины. Украинская сторона призывает судей признать юрисдикцию и перейти к рассмотрению дела по существу.

Как известно, Украина обвиняет РФ в спонсировании незаконных вооруженных формирований, из-за деятельности которых пострадали люди при крушении самолета рейса МН17, актов терроризма в Мариуполе, Краматорске, Волновахе. Также Украина требует возместить убытки за крушение Малазийского боинга MH17.

Ранее сообщалось, что за 5 лет аннексии Крыма экономика России уменьшилась более чем на 10% — или на $150 млрд — в сравнении с 2013 годом.