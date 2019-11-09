ВСУ получили новые разработки вооружения. ФОТО

В украинскую армию в этом году уже приняты 33 новых образца вооружения и военной техники. Об этом рассказал на брифинге начальник управления ВТП и формирования гособоронзаказа Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники полковник Владислав Шостак, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, ВСУ будут иметь на вооружении контрбатарейные станции "Зоопарк-3", комплексы автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А", реактивную артиллерию "Верба", боевые машины ЗРК "Оса-АКМ", бронеавтомобили "Барс-8" и многие другие. В Минобороны рассказали о некоторых образцах.

Ранее мы писали о том, что Великобритания продлила программу обучения ВСУ на три года.