Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.02
USD
24.49
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 ноября 19, 21:42
ВСУ получили новые разработки вооружения. ФОТО
ВСУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В украинскую армию в этом году уже приняты 33 новых образца вооружения и военной техники

В украинскую армию в этом году уже приняты 33 новых образца вооружения и военной техники. Об этом рассказал на брифинге начальник управления ВТП и формирования гособоронзаказа Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники полковник Владислав Шостак, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, ВСУ будут иметь на вооружении контрбатарейные станции "Зоопарк-3", комплексы автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А", реактивную артиллерию "Верба", боевые машины ЗРК "Оса-АКМ", бронеавтомобили "Барс-8" и многие другие. В Минобороны рассказали о некоторых образцах.

Ранее мы писали о том, что Великобритания продлила программу обучения ВСУ на три года.
Podrobnosti
Ещё по теме:
На Оболони арсенал взрывчатки нашли в мусорном баке
Под Киевом иностранец устроил стрельбу по полицейским. ФОТО
СН предлагает ВР расследовать взрывы на складах боеприпасов
В нормандском формате будет обсуждаться и вопрос о газе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Польша обещает РФ самый высокий штраф за Северный поток-2
noimageВ Украине построят крупнейший аквапарк в Восточной Европе
noimageJTI Украина возобновляет производство сигарет в Кременчуге
noimageЗеленский назвал необходимые для развития Украины факторы
noimageВерещук розповіла про "вуличну політику"
Лента новостей