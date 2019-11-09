Зеленский: "Вы находитесь в феноменальной стране"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с неприглядным статусом Украины, и полна решимости для совершения мощного экономического скачка. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой Офиса президента.

"Вы находитесь в действительно феноменальной стране. Без лишней скромности скажу, что это - один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля, это - Украина. Да, 28 лет здесь имитировали важные реформы, строили теневую, непрозрачную систему - мы это знаем. В результате Украина стала своеобразным экономическим андердогом. Но новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом, - сказал президент.

По его словам, когда кто-то оценивает шансы Украины как невысокие, это еще больше мотивирует власть. Зеленский подчеркнул, что власть прекрасно понимает, что нужно для развития страны.

"Это - равные правила игры для всех, очищение судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века, жизненно важные для экономики законы. Даже когда они непопулярны. Ежедневно вместе с правительством и парламентом мы воплощаем в жизнь все эти законопроекты", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, для того чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, но и во всем мире.

"И я как президент гарантирую, что лично готов защищать каждую вашу инвестицию, каждую копейку, которую вы вкладываете в украинцев", - заявил он.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский принял важное кадровое решение по СБУ, также Зеленский назначил еще одного советника.