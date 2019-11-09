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Новости
Украина
8 ноября 19, 21:56
Верещук розповіла про "вуличну політику"
Ірина Верещук
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Депутат від "Слуги народу" та представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук висловилась щодо "вуличної політики"

В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом депутат від "Слуги народу" та представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук розповіла про ухвалення державного бюджету у 2020 році, а також висловилась з приводу "вуличної політики".

Ірина Верещук відмітила, що будь-які кроки президента Зеленського щодо Донбасу викликають акції протести і миттєву реакцію суспільства. Проте, як зазначила депутат, це явище абсолютно нормальне.

"Будь-яка "вулична політика", але в межах чинного законодавства є дозволеною. Це пряма форма демократії, і ми розуміємо, що в такий спосіб українці висловлюють свої страхи, свою можливо недовіру, яка склалась з роками… Я сподіваюсь, і президент Зеленський, я впевненна, це зробить, буде скликано РНБО, де перед поїздкою до "нормандського формату" буде поставлено основні стратегічні цілі", - додала Верещук.

Представник уряду у Верховній Раді також розповіла, що програма бюджету на наступний рік мало чим відрізняється, від проекту уряду Гройсмана і це має свої причини.

"Макроекономічні прогнози, які були закладені у 2019 році не можуть змінитись кардинально, коли немає програми, яка, скажімо, за 6 місяців могла б вирівняти ситуацію… Ми розуміємо, що бюджет 2020 року не може бути соціально орієнтованим настільки цього оцікували виборці", - підкреслила депутат.

Крім того, Ірина Верещук також зазначила, шо одна з головних проблема у нашій державі - контрабанда. Представник уряду додала, що люди повинні зрозуміти, що контрабанда це те, що справді підриває основу національної безпеки України.
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