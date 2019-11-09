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Новости
Украина
8 ноября 19, 22:40
JTI Украина возобновляет производство сигарет в Кременчуге
JTI Украина
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Крупнейшая табачная компания приняла такое решение после встречи с президентом Украины и министрами

"JTI Украина", одна из крупнейших табачных компаний, после встречи с президентом Владимиром Зеленским и министрами заявила о возобновлении производства на фабрике в Кременчуге (Полтавская область).

"После вчерашней продуктивной встречи с президентом Украины мы решили полностью возобновить производство сигарет на фабрике в Кременчуге. С понедельника, 11 ноября, фабрика "JTI Украина" возобновит производство на всех линиях", — сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным вопросам и коммуникациям "JTI Украина" Гинтаутас Диргела.

Напомним, 8 ноября 2019 года British American Tobacco возобновила производство сигарет на своей фабрике в Прилуках Черниговской области.

Как известно, в начале октября 2019 года табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили о возможности сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

4 октября 2019 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявили, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.
Delo
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