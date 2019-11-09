В Украине построят крупнейший аквапарк в Восточной Европе

В Трускавце (Львовская область) в ближайшие годы планируется возведение крупнейшего в Восточной Европе аквапарка. Об этом сообщил мэр города Андрей Кульчинский в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Два месяца назад мы провели конкурс на аквапарк, победила компания из Киева. Минимум год будет проектирование, затем три-четыре года круглосуточного строительства, поскольку это огромный объект на 3 га. Концепция предусматривает строительство самого крупного аквапарка в Восточной Европе. Он разместится на месте самого высокого недействующего здания во Львовской области — 25-этажки на выезде из Трускавца", — сказал Кульчинский, добавив, что это здание инвесторы снесут либо реконструируют.

Согласно концепции, объект будет включать гостиничные номера.

По его словам, в Трускавце в 2018 году было открыто две новые шестиэтажные гостиницы уровня 3-4 звезды — Green Park (владелец — футболист Андрей Воронин) и "Алькор". В настоящее время на стадии строительства — еще три гостиницы, инвесторами которых выступают иностранцы.

"В центре города — возводит гостиницу инвестор из Турции, еще одну — инвестор из Азербайджана, уже завершает строительство гостиницы инвестор из Казахстана", — отметил Кульчинский.

Ранее сообщалось, что на месте аквапарка Dream Island в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Dream Town в Киеве откроется самый крупный в стране спортивный хаб, общей площадью 22 тысячи квадратных метров. В его состав войдут: фитнес-клуб Sportlife (6 тысяч квадратных метров), швейцарский гипермаркет Intersport Discount (3,5 тысячи квадратных метров), первый в Украине "Спортмастер Дисконт", а также магазины ведущих международных спортивных брендов в формате "аутлет".