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Новости
Украина
8 ноября 19, 22:49
Польша обещает РФ самый высокий штраф за Северный поток-2
Газопровод
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Польский регулятор оштрафовал на $44 млн одну из компаний, строящих "Северный поток-2"

Управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф на компанию Engie Energy в размере 172 млн злотых (около $44 млн) в рамках расследования строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Указано, что формальной причиной наложения штрафа стало то, что французская компания отказалась сотрудничать с польским антимонопольным органом при сооружении "Северного потока-2".

В то же время, в Польше параллельно рассматривают дело против самого трубопровода. В частности, там анонсировали, что "Газпром" может получить "самый большой штраф в истории антимонопольных расследований Польши".

Как известно, дело о строительстве "Газпромом" "Северного потока-2" в Польше открыли в 2018 году. Причина расследования — начало строительства трубопровода без предварительного согласования с антимонопольным органом Польши. В частности, в ходе строительства трубопровода "Газпром" и его иностранные инвесторы создают совместное предприятие, на что нужно отдельное разрешение антимонопольных органов. Максимальный размер штрафа в этом случае может составить до 10% от годовой выручки компаний

Отмечается, что в случае строительства "Северного потока-2" Россия сможет не только отказаться от транзита газа через Украину, но и уменьшить объемы транзита газа через Польшу, что также нанесет экономический ущерб этой стране.

Напомним, 30 октября "Северный поток-2" позволила строить Дания — последняя страна, разрешения которой России не хватало для завершения строительства трубопровода.

Сообщается, что в случае запуска "Северного потока-2" Россия сможет полностью отказаться от транзита своего газа через Украину. Этот транзит ежегодно приносит Украине около $3 млрд доходов. 31 декабря 2019 года заканчивается действие контракта между Украиной и Россией о транзите газа. Нового контракта государства еще не заключили, а переговоры по нему, которые происходят с участием Еврокомиссии, безуспешны.
Delo
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