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Новости
Украина
8 января 20, 11:09
“Рейс смерти”: президент МАУ заплакал перед журналистами
Евгений Дыхне
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Авиакомпания прокомментировала новость о крушении самолета в Тегеране.

Президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне заявил, что Boeing 737-800, который трагически разбился в Иране, был исправным. Более того, экипаж был одним из самых профессиональных.

Об этом президент МАУ рассказал в ходе брифинга. 

Сообщается, что президент украинской авиакомпании заплакал, когда объявлял родственникам пассажиров и членов экипажа, что их близких уже нет в живых.



Также известно, что МАУ временно приостановляют полеты в Иран в связи с крушением пассажирского лайнера, на борту которого находилось 180 человек.

Напомним, Зеленский поручил возбудить уголовное дело в связи с авиакатастрофой в Иране. Рябошапка возбудит уголовное дело касательно авиакатастрофы в Тегеране
bigmir.net
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