“Рейс смерти”: президент МАУ заплакал перед журналистами

Президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне заявил, что Boeing 737-800, который трагически разбился в Иране, был исправным. Более того, экипаж был одним из самых профессиональных.
Об этом президент МАУ рассказал в ходе брифинга.
Сообщается, что президент украинской авиакомпании заплакал, когда объявлял родственникам пассажиров и членов экипажа, что их близких уже нет в живых.
Также известно, что МАУ временно приостановляют полеты в Иран в связи с крушением пассажирского лайнера, на борту которого находилось 180 человек.
Напомним, Зеленский поручил возбудить уголовное дело в связи с авиакатастрофой в Иране. Рябошапка возбудит уголовное дело касательно авиакатастрофы в Тегеране