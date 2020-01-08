“Рейс смерти”: президент МАУ заплакал перед журналистами

Президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне заявил, что Boeing 737-800, который трагически разбился в Иране, был исправным. Более того, экипаж был одним из самых профессиональных.

Об этом президент МАУ рассказал в ходе брифинга.

Сообщается, что президент украинской авиакомпании заплакал, когда объявлял родственникам пассажиров и членов экипажа, что их близких уже нет в живых.



