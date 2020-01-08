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Новости
Украина
8 января 20, 11:36
МАУ прекращает полеты в Иран на неопределенный срок
Евгений Дыхне
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В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор МАУ Евгений Дыхне, передает Цензор.НЕТ.

"Принято решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок", - сказал он, добавив, что специальным органом расследования будет создана комиссия для работы на месте катастрофы, в которой также примет участие авиакомпания.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Зеленский поручил открыть дело о крушении лайнера МАУ

censor.net.ua
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