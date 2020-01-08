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Новости
Украина
8 января 20, 12:29
Анкара поднимет вопрос деоккупации Крыма, - Пристайко
Эрдоган,Путин
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Турецкая сторона поставит вопрос о деоккупации Крыма во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ.

"Мой (турецкий. - Ред.) коллега также отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина", - написал Пристайко.

Отмечается, что сегодня президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" в обход Украины по дну Черного моря.
censor.net.ua
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