Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.60
USD
23.93
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 января 20, 13:40
Крушение самолета МАУ: Путин направил Зеленскому телеграмму
Владимир Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российский лидер направил в Киев телеграмму с соболезнованиями.

Президент России Владимир Путин направил президентам Украины Владимиру Зеленскому и Ирана Хасану Роухани телеграммы с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении украинского пассажирского самолета под Тегераном в среду, 8 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Напомним, сегодня рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
bigmir.net
Ещё по теме:
На пути к СССР 2.0:У Лукашенко есть "пара проблем" с Путиным
Нафтогаз и Газпром отзовут иски и подпишут новый договор
В Польше возмущены словами Путина о Второй мировой войне
Рождественские подарки Европе от Путина и Трампа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В украинском разбившемся самолете в Иране было 29 детей
noimageДело Шеремета: Яну Дугарь оставили под домашним арестом
noimageГСЗ запустила web-портал для трудоустройства украинцев
noimageМИД Украины вызвало посла Польши из-за скандала с ОУН
noimageВ МАУ опубликовали полный список погибшего экипажа Boeing
Лента новостей