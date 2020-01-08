Крушение самолета МАУ: Путин направил Зеленскому телеграмму

Президент России Владимир Путин направил президентам Украины Владимиру Зеленскому и Ирана Хасану Роухани телеграммы с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении украинского пассажирского самолета под Тегераном в среду, 8 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном, - говорится в сообщении.





Отмечается, что Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.



