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Новости
Украина
8 января 20, 13:55
Оккупанты усиливают подразделения снайперскими группами
Разведка Украины
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Командование российских оккупационных войск несмотря на официальные заявления о прекращении огня продолжает подготовку мероприятий по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, в течение новогодних и Рождественских праздников оккупанты на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесения потерь личному составу объединенных сил.

В то же время разведывательные группы противника осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений объединенных сил и потенциальных целей для снайперов.

Кроме того, в передовые подразделения 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сведенные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года.
censor.net.ua
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