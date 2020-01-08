МИД Украины вызвало посла Польши из-за скандала с ОУН

8 января Министерство иностранных дел Украины вызвало Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Дипломаты обсудили резонансное заявления послов Польши и Израиля, в котором те осудили чествование деятелей ОУН украинской властью.

Отмечается, что во время контактов на высшем уровне, представители Украины и Польши договорились о диалоге по историческим вопросам на экспертном уровне, а также о конструктивном сотрудничестве специалистов в сфере исторической памяти.

Напомним, Послы Израиля и Польши осудили чествование Украиной лидеров ОУН.



