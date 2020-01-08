ГСЗ запустила web-портал для трудоустройства украинцев

В Государственной службе занятости (ГСЗ) стартовал новый проект для успешного трудоустройства украинцев — Образовательный портал государственной службы занятости (http://skills.dcz.gov.ua/).
Как сообщает пресс-служба ГСЗ, учебные материалы ориентированы на развитие навыков безработных и работающих граждан, на работодателей и сотрудников государственной службы занятости.
"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", — отметила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.
Новый сервис позволит:
– развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда;
– получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;
– научиться составлять резюме современного формата;
– подготовиться к собеседованию с работодателем;
– выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.
"Портал поможет реализовать важное для службы задача — найти достойную работу каждому украинском и квалифицированный персонал каждому работодателю", — подчеркнула Макогон.
На сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями, будут проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.
Напомним, в Украине запланированы 1 372 инфраструктурных, образовательных и других проектов для пострадавших из-за военных действий украинцев.