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Новости
Украина
8 января 20, 18:24
ГСЗ запустила web-портал для трудоустройства украинцев
web-портал
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Новый ресурс предназначен как для соискателей, так и для работодателей и сотрудников государственной службы занятости

В Государственной службе занятости (ГСЗ) стартовал новый проект для успешного трудоустройства украинцев — Образовательный портал государственной службы занятости (http://skills.dcz.gov.ua/).

Как сообщает пресс-служба ГСЗ, учебные материалы ориентированы на развитие навыков безработных и работающих граждан, на работодателей и сотрудников государственной службы занятости.

"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", — отметила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Новый сервис позволит:

– развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда;

– получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;

– научиться составлять резюме современного формата;

– подготовиться к собеседованию с работодателем;

– выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

"Портал поможет реализовать важное для службы задача — найти достойную работу каждому украинском и квалифицированный персонал каждому работодателю", — подчеркнула Макогон.

На сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями, будут проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

Напомним, в Украине запланированы 1 372 инфраструктурных, образовательных и других проектов для пострадавших из-за военных действий украинцев.

Delo
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