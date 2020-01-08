Дело Шеремета: Яну Дугарь оставили под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству Павла Шеремета, но постановил отбывать его в Киеве, а не в воинской части в Днепропетровской области.

Как сообщает "РБК-Украина", суд частично удовлетворил апелляцию защиты Дугарь, но отказался изменить меру пересечения подозреваемой, в частности, отказался отдать ее на поруки депутатам.

Кроме этого, суд постановил изменить место, где Дугарь обязана находится во время круглосуточного домашнего ареста с территории воинской части в Новомосковске (Днепропетровская область) на квартиру на бульваре Шевченко в Киеве.

Мера пресечения действует до 8 февраля.

Напомним, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу убийства Павла Шеремета.

Вскоре полиция дала брифинг, на котором правоохранители назвали 5 подозреваемых по делу Шеремета. Это — военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги-ветераны войны на Донбассе Инна и Владислав Грищенко, известные под прозвищами "Пума" и "Буча".

При этом официально подозреваемыми стали только первые три. 13 декабря суд избрал им меры пресечения: Дугарь отправили под круглосуточный арест, а Кузьменко и Антоненко — под стражу. Грищенко не стали подозреваемыми по делу Шеремета, поскольку сейчас они фигурируют лишь как лица, которые могут владеть определенной информацией.

Следствие считает, что организатором убийства Шеремета был Антоненко. Якобы увлекшись радикальными националистическими настроениями, он решил создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство Павла Шеремета. Антоненко приобщил к группе Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Последняя, ​​по версии следствия, "проводила разведку" возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления. Кузьменко же, по версии следствия, непосредственно закладывала взрывчатку под машину.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы. Расследование убийства Шеремета чиновники публично называли "делом чести", но более 3,5 лет, несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1000 человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, по делу об убийстве Шеремета не было ни одного официального подозреваемого.

Также следствие отказывалось от обнародования существенной информации о ходе расследования, для которого была создана спецгруппа с привлечением ФБР. В МВД заявляли, что расследование дела затрудняет российское гражданство Шеремета.

Соучредитель международного проекта расследований коррупции и организованной преступности OCCRP Дрю Салливан заявил, что украинская власть сознательно не расследует убийство журналиста.

Коллеги и родные Шеремета требовали отставки Авакова из-за нераскрытия убийства журналиста.

10 октября 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что руководство МВД сменят, если не будет результатов в деле об убийстве Шеремета.