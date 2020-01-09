Тегеран должен обеспечить доступ к информации о крушении

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, указанный специалист работал в международной следственной комиссии по делу о сбитом над Донбассом зенитной ракетой "Боинге" МН-17.

"Власти Ирана утром заявили, что причиной гибели украинского "Боинга" являются технические неполадки, и эту версию озвучило посольство Украины. Казалось бы, иное трудно подозревать, ведь наш самолет упал по сути в самом международном аэропорту Тегерана, на небольшой высоте, под визуальным и радиолокационным контролем диспетчеров, в зоне оживленного воздушного движения.

Но дальнейшие действия иранских властей начинают вызывать вопросы.

Как стало известно, самолет потерял управление и начал падать на высоте 3600 метров, взлет проходил устойчиво. И затем начал падать.

Если версия технической неисправности верна, то Иран мог бы сразу предоставить запись переговоров экипажа с диспетчером центра управления полетами. Экипаж не мог бы мгновенно выйти из связи, ведь техническая неисправность дает время сообщить на землю о проблемах. На высоте 3600 метров фатальное столкновение с птицами или с дроном невероятно. А вот взрыв бомбы или зенитной ракеты может оборвать связь мгновенно", - подчеркнул Бутусов.

По его словам, также вызывает вопросы, почему Иран сразу отказался передать черные ящики производителю самолета.

"С другой стороны, если бы власти Ирана хотели бы намеренно скрыть свою причастность к уничтожению самолета, то черные ящики они бы просто уничтожили и сообщили о невозможности восстановить информацию", - отметил журналист.

Он выразил надежду, что украинская комиссия получит исчерпывающие ответы на все вопросы, а также доступ к записям переговоров диспетчеров с самолетом и данным радара управления воздушным движением.

"Это позволит быстро сделать выводы и ограничить число версий либо вообще сразу установить причину. Если Иран причастен к уничтожению украинского самолета, то записи нам или не предоставят вообще, или предоставят не в полном объеме. Также нужно определить порядок доступа экспертов к черным ящикам, чтобы обеспечить их сохранность и точность дешифровки данных. Только максимальный доступ к информации о полете позволит Тегерану избежать обвинений в атаке на пассажирский самолет", - уверен Бутусов.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.