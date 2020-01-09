Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.60
USD
23.93
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 января 20, 22:55
В ВВС проходит испытания новый стартовый командный пункт
командный пункт.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Подконтрольная эксплуатация в ВВС Украины опытного образца модернизированного стартового командного пункта начинается в ближайшие дни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

КП будет использоваться как дублирующее оборудование, тестироваться в разных условиях, на разных режимах. Предварительная летная проверка модернизированного КП успешно завершена. Комплекс обеспечивает управление полетами воздушных судов. Здесь есть радиотехническое, навигационное, метеорологическое и телефонное оборудование, антенны и специальные светотехнические средства.

Оборудование отличается точностью полученных расчетов и новейшей элементной базой и принципом формирования радиосигналов, а также удобством.

"Это и современные средства обеспечения, и система бесперебойного питания, что позволяет полтора часа работать автономно, и возможность в секунду связаться с любым аэродром. Современная метеостанция, одной только температуры предлагает шесть градаций каждого градуса. К тому же специалисты будут работать в удобных креслах, с кондиционером, что тоже немаловажно", - сообщили в командовании Воздушных Сил.


В процессе подконтрольной эксплуатации образец планируют загрузить на полную, чтобы определить его возможности на длительную эксплуатацию. Только после этого будет принято решение о его допуске к эксплуатации и серийном производстве. Важно, что большинство элементов стартового командного пункта - украинского производства.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви
Украина побила исторический рекорд импорта бананов
Когда на самом деле праздновать Рождество
Стало известно, когда в Украине снова повалит снег
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинский беспилотник найдет мины с точностью до сантиметра
noimageТегеран должен обеспечить доступ к информации о крушении
noimageВ украинском разбившемся самолете в Иране было 29 детей
noimageДело Шеремета: Яну Дугарь оставили под домашним арестом
noimageГСЗ запустила web-портал для трудоустройства украинцев
Лента новостей