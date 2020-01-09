Оккупанты применили артиллерию и минометы: трое раненых

Гибридные вооруженные формирования РФ на Донбассе впервые за долгое время применили против украинских войск артиллерию. Об этом сообщает утренняя сводка операции объединенных сил.

Боевики пять раз нарушили "бессрочное прекращение огня" за 8 января, использовав в том числе запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, а также минометы 120 мм. Оба этих типа вооружения они применили вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

В результате вчера трое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Сегодня оккупанты пока огневой активности не проявляли.