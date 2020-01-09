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Новости
Украина
9 января 20, 11:21
4000 человек на контроле з-за возможного посещения Крыма
ГПСУ
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В Госпогранслужбе Украины сообщили, что у них на контроле находятся несколько тысяч человек, которых проверяют на предмет незаконного визита в оккупированный Крым.

Об этом руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент у нас на контроле находятся более 4000 человек из-за возможного посещения Крыма. Если говорить о тех, кому уже выписан запрет, то только тот орган, который это сделал, может снять его", – сказал он.

Демченко напомнил, что приезд в оккупированный Крым не через административную границу между материковой частью Украины и оккупированной территорией является нарушением, поскольку согласно постановлению Кабинета министров другие пункты пропуска на полуостров не функционируют.

"Выявлять лиц, которые незаконно посещали оккупированную территорию, удается, если в Госпогранслужбе есть соответствующая информация от других правоохранительных органов или поручение о запрете на въезд. Также пограничники могут руководствоваться информацией, полученной непосредственно во время пересечения гражданином границы, если удается установить, что он незаконно посещал Крым. Отказ во въезде в Украину касается иностранцев, а граждан Украины привлекают к административной ответственности", – пояснил представитель Госпогранслужбы Украины.

Он также указал на то, что граждане Украины могут сообщать в погранслужбу о возможных случаях незаконного посещения оккупированных территорий, и это станет основанием для изучения каждого конкретного случая.
censor.net.ua
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