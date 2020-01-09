Нацсовет по ТРВ проведет проверку телеканала "Прямой"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметила на заседании Нацсовета первый заместитель председателя Ольга Герасимьюк, к ним поступило обращение с жалобой на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

"Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания", - сказала Герасимьюк.

Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, вопрос довольно политический, поскольку касается личности президента Украины.

"Сюжет, я считаю, недостойный. Такое давать в эфир нельзя. Но у нас есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. И она исходила из того, что Национальный совет никогда не адвокатирует публичных лиц и тем более не адвокатирует, не защищает президента Украины. Имеются в виду сюжеты, посягающие на честь и достоинство. Уже есть прецеденты, когда непосредственно сами публичные лица обращались в суд и в суде защищали свои права. В этом случае Национальный совет по обращению заявителя сохранял видео для дальнейшего использования заявителем в судах. А уже дальше сам заявитель обращался в суд", - сказал Костинский, приведя пример такого случая, когда Нацсовет ограничился предписанием.

В то же время Герасимьюк отметила, что рынку время подать сигнал о недопустимости таких вещей.

"Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, а также в международных сообществах", - подчеркнула Герасимьюк.

Она добавила, что речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой принимали участие и гости, которые также поддерживали эту риторику.

"Ведущий точно не имеет права подавать такой пример в информационном пространстве", - сказала Герасимюк.

После обсуждения вопроса члены Нацсовета проголосовали - пять голосов "за", двое воздержались - таким образом приняв решение о внеплановой выездной проверке телеканала "Прямой".