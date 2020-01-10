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Новости
Украина
10 января 20, 10:14
Гончарук и Симонс обсудили заключение нового соглашения
встреча
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9 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с госпожой послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симонс.
В ходе встречи они обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества после выхода Великобритании из Европейского Союза и формирования ею собственной внешней политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Прежде всего, премьер-министр Украины выразил соболезнования гражданам Великобритании, которые потеряли родных и друзей в авиакатастрофе самолета МАУ, которая произошла 8 января вблизи Тегерана. Госпожа Посол заверила, что Великобритания готова предоставить Украине необходимую помощь в надлежащем расследовании авиакатастрофы.

Первым вопросом, который обсуждался на встрече, было заключение нового Соглашения между Украиной и Великобританией о политическом и торговом сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС.

"Мы ожидаем подписания Соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 мы достигли договоренностей относительно положений торговой части Соглашения. Проведение переговоров по политической части Соглашения мы ожидаем уже 14-15 января ", - сказал Гончарук.

Далее глава украинского правительства обсудил с госпожой послом упрощение визового режима для украинцев: "Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это - больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий".

Гончарук также поднял вопрос содействия со стороны Великобритании получения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Госпожа Посол ответила, что Великобритания инициирует обсуждение этого вопроса в рамках Альянса.


Фото: сайт Кабмина

Стороны также обсудили сферы, в которых государства могут сотрудничать, в частности в части предоставления Великобританией технической помощи. Такие сферы включают реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины, налоговую и таможенную реформы, усиление правительственных стратегических коммуникаций, реформу системы здравоохранения, антикоррупционную реформу и проект "Государство в смартфоне".
censor.net.ua
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