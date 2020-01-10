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Новости
Украина
10 января 20, 11:30
Минсоцполитики изменило механизм финансирования соцвыплат
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С 1 января 2020 Министерство социальной политики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению и преобразовало их из субвенций на бюджетные программы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и др., а также выплату льгот и жилищных субсидий на ЖКУ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме", - заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время рабочей поездки в Полтавскую область.

По словам заместителя министра, соответствующие изменения позволят:

- сократить путь прохождения средств из государственного бюджета до получателей социальных пособий, льгот и субсидий;

- своевременно реагировать на нужды населения;

- упростить процедуры администрирования этих расходов (например, при перераспределении расходов между регионами (в связи с перемещением семей / лиц и т.п.) не нужно будет принимать решение правительства о перераспределении средств между регионами, что ранее могло занимать несколько месяцев.

"Благодаря принятым решением, с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня", - подчеркнул Музыченко.
censor.net.ua
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