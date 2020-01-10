В Укроборонпроме назначили главного по экспорту оружия

Главой предприятия Укрспецэкспорт, которое входит в состав концерна Укроборонпром и занимается экспортом оружия, стал Вадим Ноздря, бывший гендиректор компании Istil Group и депутат Киевсовета, пишет Укринформ.
“Да, мы подтверждаем информацию относительно назначения Вадима Ноздри на эту должность“, - сказали в Укроборонпроме.
В 2000-х он уже работал в Укрспецэкспорте начальником одного из департаментов. Затем был директором представительства ЗАО Миниметаллургический завод Истил, возглавлял Истил Инвестментс, позже - Истил Менеджмент. Все три компании входили в Istil Group британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммеда Захура.