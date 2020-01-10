Черновол с автоматом раздает советы революционерам. ВИДЕО

Экс-депутат Татьяна Черновол сняла видеоролик в красном платье и с автоматом. Она вспомнила о том, как у нее появилось первое оружие. По словам Черновол, автомат ей подарил муж перед смертью на Донбассе.

Соответствующее видео Черновол опубликовала в Facebook.

Черновол рассказала, что глава МВД Арсен Аваков разрешил ей легализовать оружие.





“Не обошлось без политики. Когда я попросила [Арсена] Авакова легализовать мой автомат, министр пошел мне навстречу. Потому что тогда был мой политически “звездный“ час“, - отметила она





Черновол даст советы начинающим революционерам.







Также Татьяна рассказала о том, что “страну вскоре ждет очередная революция“. В связи с этим бывший политический деятель в лице Черновол даст советы начинающим революционерам.

“Моя цель – сделать цикл видео. Что-то вроде советы революционерам. Я ветеран трех революций и скоро нас ждет новая. Безусловно, ждет“ - подчеркнула она.



