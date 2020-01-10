Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.56
USD
23.93
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 января 20, 12:23
Черновол с автоматом раздает советы революционерам. ВИДЕО
Татьяна Черновол
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Черновол призналась, что автомат для нее "добыл" ее муж.

Экс-депутат Татьяна Черновол сняла видеоролик в красном платье и с автоматом. Она вспомнила о том, как у нее появилось первое оружие. По словам Черновол, автомат ей подарил муж перед смертью на Донбассе.

Соответствующее видео Черновол опубликовала в Facebook.

Черновол рассказала, что глава МВД Арсен Аваков разрешил ей легализовать оружие. 

“Не обошлось без политики. Когда я попросила [Арсена] Авакова легализовать мой автомат, министр пошел мне навстречу. Потому что тогда был мой политически “звездный“ час“, - отметила она

Черновол даст советы начинающим революционерам.

Также Татьяна рассказала о том, что “страну вскоре ждет очередная революция“. В связи с этим бывший политический деятель в лице Черновол даст советы начинающим революционерам.

“Моя цель – сделать цикл видео. Что-то вроде советы революционерам. Я ветеран трех революций и скоро нас ждет новая. Безусловно, ждет“ - подчеркнула она.



Ранее сообщалось о том, что символ Майдана Татьяна Черновол в Раду не прошла.


bigmir.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Брифинг главы МИД Вадима Пристайко: онлайн-трансляция
noimageЦерковные войны: Филарет отозвал подпись, ПЦУ отреагировали
noimageСудьи заявили о вмешательстве адвоката Добоша в правосудие
noimageВ Укроборонпроме назначили главного по экспорту оружия
noimageМинсоцполитики изменило механизм финансирования соцвыплат
Лента новостей