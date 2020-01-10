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Новости
Украина
10 января 20, 15:47
Церковные войны: Филарет отозвал подпись, ПЦУ отреагировали
Филарет
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Филарет отозвал собственную подпись о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет отозвал свою подпись в постановлении Поместного собора от 15 декабря 2018 года. По данному документу был ликвидирован Киевский патриархат. Об этом сообщает пресс-служба.

“Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, основываю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины. Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора прошу считать недействительным“ - подчеркнул Филарет. 

В ПЦУ отреагировали на заявление Филарета 

Архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря в комментарии Укринформу заявил, что отзыв подписи не будет иметь последствий. По его мнению, решение собора от 15 декабря 2018 года не может быть отменено

“На объединительном церковном соборе мы подписали постановление о Киевского патриархата. Это документ. И любые заявления Филарета не могут нести в дальнейшем никаких последствий решения Поместного собора от 15 декабря 2018“, - подчеркнул архиепископ Евстратий.

Ранее Филарет заявлял о том, что он доверял Порошенко и Епифанию, а они его обманули.


bigmir.net
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