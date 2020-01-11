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Новости
Украина
10 января 20, 18:54
СБУ вывезла из "ДНР" ценного свидетеля
СБУ
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Бывший сепаратист дал украинским спецслужбам свидетельские показания относительно бывших "сослуживцев" и наличия иностранной военной техники.
В ходе тщательно спланированной спецоперации контрразведчики Службы безопасности Украины вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего участника незаконного вооруженного формирования “ДНР“. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В 2015 году из-за материальных трудностей житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой “100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР“. Он обеспечивал физическую охрану штаба незаконного вооруженного формирования, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке. За несение “службы“ мужчина получал заработную плату в размере 15 тыс. российских рублей.

Со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший террорист выразил готовность покинуть временно оккупированную территорию. Он предоставил украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники.

Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, решением суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Донбассе поймали “свидетеля для Гааги“. Задержанный по приказу оккупантов охранял место крушения малазийского Боинга и дежурил на блок-постах.
bigmir.net
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