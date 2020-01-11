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Новости
Украина
11 января 20, 11:11
Ожидаем от Ирана официальных извинений и выплат компенсаций
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский настаивает на "полном признании вины" Ирана в сбивании лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook в субботу утром.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета.

Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Надеемся, что расследование в дальнейшем будет проходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - написал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
censor.net.ua
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