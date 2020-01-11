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Новости
Украина
11 января 20, 14:22
Черкассы. Чиновников горсовета подозревают в хищениях - СБУ
СБУ
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По данным СБУ, госбюджету был нанесен ущерб почти на 1,6 млн грн.

Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность чиновников Черкасского городского совета, которые подозреваются в организации коррупционной схемы присвоения государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что в состав преступной группировки входили четыре должностных лица горсовета, среди которых руководство одного из департаментов, владелец и директор коммерческой структуры.

По данным СБУ, чиновники заключили соглашение со строительной компанией на текущий ремонт улично-дорожной сети города общей стоимостью более 18,5 млн грн.

"По результатам проверки зафиксировано, что средства были перечислены на специально созданные фирмы-конверты. Затем злоумышленники перевели бюджетные средства в наличные, избежав таким образом уплаты налогов", - уточнили в пресс-службе.

По оценкам экспертов, через реализацию этой сделки госбюджету был нанесен ущерб почти на 1,6 млн грн.

При обысках в служебных кабинетах должностных лиц изъяли черную бухгалтерию, финансовую и платежную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, пяти участникам группировки сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
liga.net
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