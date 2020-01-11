В школах Украины появится новая должность

В Украине появится новая должность в школе. Старшеклассникам будет помогать выбирать будущую профессию карьерный советник. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

Министр считает, что школьники часто ошибаются в выборе профессии.

"Поэтому мы начинаем работать над профессиональной ориентацией в школах. В частности, хотим сделать введение в профессию, рассказывать о специальностях. Это должно быть неотъемлемой частью программы. И начинать надо где-то в шестом-девятом классе", - заявила Новосад

Эти функции будет выполнять "карьерный советник". Он будет помогать с профессиональной ориентацией.

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