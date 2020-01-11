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Новости
Украина
11 января 20, 18:41
Суды против РФ, касающиеся крымских активов, продолжаются
Юрий Витренко
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Судебный процесс, который касается крымских активов, захваченных Россией в 2014 году, продолжается.

Об этом исполнительный директор национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы требуем компенсации за наши активы в Крыму. Это отдельный судебный процесс, который не остановлен. И этот договор о регулировании с "Газпромом" не охватывает наши иски по поводу крымских активов. Мы имеем дело с исками на сумму более 5 млрд долларов плюс проценты", - сказал Витренко.

Он выразил надежду, что после деоккупации Крыма Украина "получит контроль над всеми активами, в акватории Черного моря, в Крыму, потому что это - наше".

В 2014 году буровые установки, флот и прочее имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время оккупации Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над этим крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" воспроизвели на материковой части Украины.
censor.net.ua
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