Сформировано спецподразделение по расследованию дел Майдана

Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершено.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Мы обеспечили процессуальную участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила вр.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, осуществлены во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Напоминаем, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 г. руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.



