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Новости
Украина
11 января 20, 19:12
На Херсонщине "черные лесорубы" напали на лесников
Государственная охрана леса
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Во время рейда в целях самообороны работник гослесохраны застрелил лесонарушителя. Еще три человека скрылись с места совершения нарушения.

В Херсонской области лесник защищая себя застрелил "черного" лесоруба. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.

Так, 10 января, примерно в 17:00, во время проведения оперативного рейда, на работников гослесохраны напали "черные" лесорубы.

"Во время их задержания лесонарушители начали сопротивляться и убегать с места совершения преступления, три человека скрылись с места совершения нарушения, а четвертый сел за руль Нива-ВАЗ-2121 и пытался осуществить наезд на работника государственной лесной охраны ГП Великокопанивсское ЛМХ", - говорится в сообщении. 

Так, в целях самообороны работник гослесохраны совершил предупреждающие выстрелы в воздух, на которые лесонарушитель не отреагировал, продолжая направленное движение на работника государственной лесной охраны. С целью остановки автомобиля и самозащиты работником гослесохраны было осуществлено выстрел по радиатору автомобиля, но в результате рикошета пуля пробила лобовое стекло автомобиля и ранила лесонарушителя. Травма оказалась несовместима с жизнью. 

Отмечается, что полиция оперативно нашла трех лесонарушителей, которые скрылись с места преступления. Все участники чрезвычайного происшествия были задержаны полицией. Ведутся следственные действия.

Напомним, ВР ввела уголовную ответственность за вывоз леса. Контрабанда леса и лесоматериалов теперь будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
bigmir.net
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