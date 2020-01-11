На Херсонщине "черные лесорубы" напали на лесников

В Херсонской области лесник защищая себя застрелил "черного" лесоруба. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.

Так, 10 января, примерно в 17:00, во время проведения оперативного рейда, на работников гослесохраны напали "черные" лесорубы.

"Во время их задержания лесонарушители начали сопротивляться и убегать с места совершения преступления, три человека скрылись с места совершения нарушения, а четвертый сел за руль Нива-ВАЗ-2121 и пытался осуществить наезд на работника государственной лесной охраны ГП Великокопанивсское ЛМХ", - говорится в сообщении.





Так, в целях самообороны работник гослесохраны совершил предупреждающие выстрелы в воздух, на которые лесонарушитель не отреагировал, продолжая направленное движение на работника государственной лесной охраны. С целью остановки автомобиля и самозащиты работником гослесохраны было осуществлено выстрел по радиатору автомобиля, но в результате рикошета пуля пробила лобовое стекло автомобиля и ранила лесонарушителя. Травма оказалась несовместима с жизнью.





Отмечается, что полиция оперативно нашла трех лесонарушителей, которые скрылись с места преступления. Все участники чрезвычайного происшествия были задержаны полицией. Ведутся следственные действия.





Напомним, ВР ввела уголовную ответственность за вывоз леса. Контрабанда леса и лесоматериалов теперь будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.







