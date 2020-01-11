CБУ заблокировала подпольное производство лекарств

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

Оперативники установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, которые используются при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы.





Для изготовления подделок преступники оборудовали один из этажей частного домовладения в Харьковской области. Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет. Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тысяч гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.





Во время проведения санкционированных обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, готовые фальсифицированные, незарегистрированные препараты. Все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей, – говорится в сообщении.





В рамках уголовного производства, начатого по статье о фальсификации лекарственных средств или обращении фальсифицированных лекарственных средств (ст.321-1 УК Украины). Фигурантам дела подготовлены сообщения о подозрении в совершении преступления.





Ранее в Днепре обнаружили производство поддельных лекарств. Злоумышленники изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Фальсификат продавали аптекам и лечебным учреждениям по всей Украине.

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