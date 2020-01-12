Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.57
USD
23.96
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 января 20, 21:58
КМУ выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тыс грн
Алексей Гончарук.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен

Кабинет министров выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

Podrobnosti
Ещё по теме:
Помощь при рождении ребенка увеличена в два раза
Янукович подписал закон о финансирование социальных выплат
В Киеве обнаружили проблемы с выплатами по облигациям
Тимошенко ничего не должна суду Гамбурга
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский обратился к украинцам по случаю авиакатастрофы
noimageCБУ заблокировала подпольное производство лекарств
noimageСНБО: Ракета попала в кабину, пилоты погибли сразу
noimageНа Херсонщине "черные лесорубы" напали на лесников
noimageСформировано спецподразделение по расследованию дел Майдана
Лента новостей