Зеленский обратился к украинцам по случаю авиакатастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Зеленский сообщил, что в ходе беседы с президентом Ирана Хасаном Рухани договорились, что будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.

"Это должно произойти в ближайшее время. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев — "черных ящиков". Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится", — заявил Президент Украины.

По его словам, Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Президент Украины пошагово рассказал обо всех действиях украинской власти, начиная с утра 8 января, а именно: сразу после авиакатастрофы был создан и начал работу оперативный штаб при СНБО Украины.

"На место происшествия в аэропорт Имама Хомейни прибыли посол и консул Украины в Иране, состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы, в которую вошли 45 экспертов из Госавиаслужбы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Минобороны, МИД и представители компании МАУ. 9 января в 3:30 поисково-спасательная группа прибыла из Украины в Тегеран и через 2 часа начала работу на месте катастрофы", — рассказал Зеленский.

Он отметил, что Офис Генерального прокурора Украины обратился в Иран, Канаду, Швецию и Великобританию с предложением о создании международной следственной группы.

"У меня состоялся разговор с Президентом Ирана о четком и полном взаимодействия с нашими экспертами. Они получили доступ к фрагментам самолета, "черных ящиков", записям радаров и диспетчерам из центра управления полетами. Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в частности о возможности сбивания украинского самолета ракетой. Для идентификации тел погибших было очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории. Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами — премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельства этой трагедии", — отметил Глава государства.

Зеленский напомнил, что призвал всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию.

"10 января у меня состоялся разговор с Госсекретарем США Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования. Также важную информацию передала Посол Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс", — сообщил президент.

Он подчеркнул, что убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в ходе работы украинских экспертов в Тегеране, "не позволили скрыть правду".

"И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе. Этому безусловно способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 8 января 2020 года, вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни потерпел крушение украинский авиалайнер Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа. Позднее выяснилось, что в авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины — два пассажира и 9 членов экипажа.