ОБСЕ зафиксировала почти 90 взрывов на Донбассе за субботу

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в субботу, 11 января, зафиксировала на Донбассе 88 взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете организации за 11 января 2020 года.

ОБСЕ сообщает о 80 взрывах в Донецкой области.

"Более половины нарушений режима прекращения огня (в Донецкой области. - Ред.) зафиксированы в районах к северу от н.п. Широкино, а еще почти половину взрывов в районах на северо-запад от н.п. Новогригорьевка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Луганской области организация зафиксировала 8 взрывов, все вблизи н.п Донецкого.