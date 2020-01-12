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Новости
Украина
12 января 20, 09:27
Путин о продлении закона об особом статусе Донбасса
Меркель и Путин
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам президента РФ, Берлин согласен, что минские соглашения остаются безальтернативной основой для урегулирования ситуации на Украине.

"Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплощались в жизнь. Мы надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать договоренности по политическому урегулированию", - подчеркнул Путин.

"Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях", - добавил он.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки -президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В соответствии с договоренностями, в частности, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
censor.net.ua
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