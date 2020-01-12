В Харькове задержали группу "черных риэлторов"

Детективы следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области разоблачили группу, занимавшуюся незаконным присвоением квартир одиноких и умерших граждан в Харькове. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"В течение 2018-2019 годов указанные лица подделывали правоустанавливающие и другие документы, в результате чего становились незаконными владельцами квартир различных лиц. Всего в настоящее время следствием установлена причастность группы злоумышленников к пяти эпизодам преступной деятельности", – говорится в сообщении.

В ходе спецоперации с привлечением спецподразделения КОРД проведено восемь одновременных обысков у фигурантов. Были изъяты поддельные договоры дарения и купли-продажи квартир, доверенности, техническая документация, паспорта посторонних лиц и копии таких паспортов, документы с подписью и почерком фигурантов и т.д, а также 50 тысяч гривен.

По данным досудебного следствия, схему наладили три человека – двое мужчин (35 и 52 года) и женщина (70 лет). Всем трем объявили о подозрении по статьям о мошенничестве и подделке документов, печатей, штампов (ч.3, 4 ст.190, ч.4 ст. 358).

Киевский райсуд Харькова взял под стражу мужчин-подозреваемых с правом внесения залога (420 и 520 тысяч гривен соответственно), а женщине – избрал меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

На 5 квартир, которые были незаконно присвоены группой, наложен арест. Решается вопрос о наложении ареста на счета подозреваемых в банковских учреждениях.

Кроме того, следствие проверяет на причастность к совершению преступлений еще пять человек

Ранее в Днепре "черные риэлторы" получили пожизненное за убийства девяти человек. Лидером банды был бывший следователь милиции Валерий Копытец, который на момент совершения преступлений работал адвокатом.