Cамые ожидаемые книжные бизнес-новинки 2020 года

Приятно удивляет не только оперативность перевода, но и качество книг еще на этапе отбора, до момента включения книги в издательский план. Конечно, некоторые книги еще даже не вышли, но на них уже возлагают большие надежды. А для того, чтобы не потеряться среди кричащих заголовков и многообещающих отзывов, предлагаем вашему вниманию подборку самых ожидаемых бизнес-книг 2020 года.

Дата выхода: март 2020 года

Фото: Bookchef

Netflix — одна из самых популярных стримингових платформ нашего времени. Она уже наделала много шума в Голливуде, изменила сферу IT-технологий и вывела медиаиндустрию на новый уровень. Однако бешеный успех пришел к Рэндольфу и его партнеру Риду Гастингсу не сразу. Сначала это была еще одна из множества идей, которую никто не хотел поддержать. Согласитесь, идея ничего не стоит, если вы не заинтересуете ею потенциальных инвесторов и покупателей.

Марк Рэндольф вспоминает все те преграды, которые помешали стартапу. Эта книга содержит полезные советы успешного предпринимателя о том, как превратить перспективную идею в прибыльный бизнес, перестать наконец ждать озарения и начать играть на опережение.

Дата выхода: январь 2020 года

Фото: Bookchef

От исполнителя к руководителю всего один шаг. И вот наконец — вы менеджер! Новые вызовы, сложные задачи и большие перспективы. Все смотрят на вас. От вас ожидают четких и эффективных решений. Коллеги считают, что вы знаете ответы на все сложные вопросы. А если это не так? И вы не знаете что делать?

Прислушиваясь к действенным и практическим советам от автора книги Джули Чжоу, ведущего менеджера и разработчика дизайна продуктов компании Facebook, уже скоро вы поймете: как построить эффективные отношения с руководством; как подойти к принятию ответственных решений; как действовать, когда все идет не так. И карьера успешного топ-менеджера в ваших руках!

Дата выхода: весна 2020 года

Фото: Bookchef

Дмитрий Дубилет — один из наиболее медийных, позитивных и эффективных предпринимателей страны. В 20 лет он продал первый бизнес с оценкой в $100 тысяч. В 28 лет он стал IT-директором "ПриватБанка". Вместе с партнерами основал monobank, который привлек 1,6 млн клиентов за два года. Планировал запустить мобильный банк Koto в Великобритании, но стал министром и ушел из бизнеса.

Книга "Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого", состоящая из 10 глав, основанных на личном опыте Дмитрия, рассказывает о практичных вещах и о том, что вдохновляет: о разработке бизнес-идей, построении команды, маркетинге, продажах. В ней также есть 50 идей, как воплотить в жизнь принципы Дмитрия и достичь своего.

Дата выхода — декабрь 2019

Фото: Bookchef

Мы живем в эпоху алгоритмов. Решения, которые влияют на нашу жизнь, все чаще принимают не люди, а математические модели. Это должно обеспечить справедливость решений, поскольку каждого судят по одним и тем же правилам, сводя предвзятость на нет. Однако Кэйт О'Нил раскрывает в книге другую сторону Big Data и математических алгоритмов принятия решений.

Модели, применяемые в настоящее время, являются непрозрачными, нерегулируемыми и безоговорочными, даже когда явно ошибаются. Они способны усиливать дискриминацию. К примеру, бедный студент не может получить кредит, поскольку модель кредитования относит его к рискованным, тем самым лишая возможности получить хорошее образование, которое может вытащить его из бедности. Математические модели достаточно эффективны, однако наказывают слабых, создавая "токсический коктейль для демократии". Добро пожаловать на темную сторону Big Data.

Дата выхода — декабрь 2019

Фото: Bookchef

Вы когда-то чувствовали себя напряженными и недооцененными на работе? Возможно, вам кажется, что подчиненные или коллеги не считают себя важной частью компании? Вы не понимаете, почему повышение зарплаты больше не мотивирует? Тогда эта книга для вас.

Предыдущая работа доктора Гэри Чепмена "5 языков любви" помогла миллионам людей во всем мире разобраться с любовными отношениями и браками. Теперь Чэпмен вместе с доктором Полом Уайтом рассказывает о 5 языках благодарности в профессиональных отношениях. Эта книга призвана повысить мотивацию работников и создать такую ​​атмосферу в компании, с которой им не захочется уходить. И все это без больших денежных затрат.