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Новости
Украина
12 января 20, 13:37
В 2019 году в Украину ввезли 122,5 тыс. тонн секонд-хенда
секонд-хенд
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В 2019 году на таможенные территории Украины ввезли более 122,5 тыс. тонн подержанной одежды и вещей.

Об этом сказал на брифинге заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 2019 на таможенные территории Украины завезли 122 597 тонн секонд-хенда общей таможенной стоимостью 181 млн долларов", - заявил Коваль.

При этом, отметил он, при оформлении секонд-хенда было уплачено 1,228 млрд гривен налогов.

Ранее замминистра заявлял, что в Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны ввозятся вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления. В связи с чем Минсоцполитики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций.

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censor.net.ua
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